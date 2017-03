Intervistato su Rai Due, Mario Sconcerti ha parlato così di Luciano Spalletti come riportato da TuttoJuve: "Non so a cosa si riferisse Spalletti nei suoi ultimi attacchi, non so con chi parlasse. Certo è che non si dovrebbe mai arrivare a questo punto, dove si sente quasi il disprezzo reciproco. Uno che allena la Roma e uno che fa il giornalista, stiamo comunque tutti lavorando, non mi piace. Storia d'amore Spalletti-Roma finita? Non credo, questo forse no. Luciano non ci crede, ma io gli voglio anche bene, perchè siamo tutti e due della stessa terra, quasi in esilio e ci sentiamo spesso vicini, ma se lui davvero deve andare alla Juventus, deve imparare a non fare queste sciocchezze, perchè queste, non so se sono da Roma, ma certamente non sono da Juventus".