Filippo Lombardi e Daniele Sciusco, i due uomini arrestati per l'aggressione a Sean Cox, tifoso del Liverpool ora in coma con danni cerebrali, respingono le accuse. I due sono stati interrogati nelle scorse ore dagli inquirenti inglesi, hanno affermato di non essere i responsabili dell'aggressione del tifoso dei reds e si sono avvalsi della facoltà di non rispondere in merito alle altre contestazioni.



'NIENTE TENTATO OMICIDIO' - L’avvocato Lorenzo Contucci, che ha incaricato lo studio legale inglese ‘Football Law Associates‘ di seguire il caso dei due tifosi arrestati, ha rilasciato una dichiarazione a Forzaroma.info: “Siamo in attesa di una formale contestazione da parte delle autorità giudiziarie inglesi. Al momento sembra caduta la contestazione più grave, il tentato omicidio, derubricato in lesioni gravissime per un ragazzo. Per l’altro, l’accusa è solo di gravi disordini”.