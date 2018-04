L’aggressione a Sean Cox ha fatto il giro d’Europa, sono tanti i personaggi che stanno commentando quanto avvenuto ieri sera a Liverpool, dove il tifoso dei Reds è stato ridotto in fin di vita da alcuni ultras romanisti. Anche due ex calciatori della squadra inglese, Dietmar Hamann e Damien Duff, hanno rilasciato alcune dichiarazioni a RTE Sports su quanto accaduto:





Hamann: “Auguriamo il meglio per Sean e speriamo che tornerà tutto ok, ma credo che bisogna farsi due domande. Uno di questi due ragazzi va in uno stadio e decide di aggredire qualcuno con un coltello che si è portato. La prima domanda è come abbiano fatto ad arrivare lì, come gli sia stato permesso. La seconda è che sia avvenuta proprio all’esterno dell’impianto, Dovrebbero esserci i poliziotti lì, se qualcuno tira una coltellata è veramente difficile fermarlo, ma credo che le due tifoserie debbano essere divise il più possibile“.



Duff: “L’unica cosa che vorrei dire è questa: se avessi un biglietto per il ritorno, non ci andrei e non farei andare nemmeno la mia famiglia se ce lo avesse. Non tanto per i tifosi del Liverpool in cerca di vendetta. Per me loro sono una delle migliori tifoserie del mondo, ma per i trascorsi di quelli della Roma, lo farebbero di nuovo. Sono preoccupato per chi andrà in trasferta“.