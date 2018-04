Il nome della Roma è sulle prime pagine dei giornali di tutta Europa. Non per meriti sportivi, ma per gli scontri avvenuti a poche ore dalla gara contro il Liverpool all’Anfield, in cui un tifoso Reds è stato colpito alla testa e in queste ore lotta tra la vita e la morte. “La Roma ha fallito nell’arginare questa nuova ondata di hooligan“, è il titolo del pezzo di commento del Times, mentre nella cronaca si ricorda come “siano già stati predisposti nuove e più severe misure di sicurezza per evitare incidenti nella gara di ritorno, a cominciare dalla vendita di alcol nei pressi dello stadio e controlli capillari ad ogni tifoso”. Duro attacco della stampa britannica alla Roma, incapace di arginare “la nuova ondata di hooligan”, perché “non è il primo episodio di violenza che vede coinvolti i tifosi giallorossi”.