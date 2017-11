ASCOLI Un solo grido.... Pubblicato da Ultras Samb su Domenica 12 novembre 2017

Un solo grido... FORZA LUCA!

"Luca è attualmente in condizioni stabili, ma gravi. Chiediamo a chiunque abbia visto qualcosa di raccontarlo, qualsiasi dettaglio è importante", è questo l’appello che laha lanciato ieri attraverso l’associazione Noi Samb e lo stesso ha fatto la Curva Sud Vicenza in un comunicato: "Gentili concittadini, la sera del 5 novembre, subito dopo la partita di calcio Vicenza-Sambenedettese, in prossimità delle vostre abitazioni, si è verificato un qualcosa di grave."- Messaggi che cercano ancora diormai due domeniche fa,: qualcosa che ha fatto sì che, dopo dieci giorni,, dopo aver riportato alcune- Luca Fanesi, fratello di Massimiliano, ex ds dei marchigiani, si era recato quel giorno in trasferta per la partita a Vicenza, come fa tutti i weekend per seguire la squadra del cuore:Secondo l’ultima ricostruzione della Digos di VicenzaPeccato che gli ematomi alla testa e le testimonianze di chi c'era certifichino tutta un'altra verità:è quello che traspare dalla pagina FB degli ultras della Samb, tanto che l’avvocato dei Fanesi ha chiesto di avere il primo referto, quello del Pronto Soccorso, quando Luca vi è stato trasportato ancora cosciente dopo gli scontri fra le due tifoserie e l’arrivo della polizia.Dalla Questura, però, non trapela nulla: "Stiamo acquisendo le immagini e raccogliendo testimonianze ma le indagini sono in corso e non possiamo dire nulla".non solo quelli del Vicenza, che stanno sostenendo le spese per mantenere i familiari di Fanesi nella città veneta, ma anche tutte le altre tifoserie del paese, tra cui rivali storici come Ascoli o Civitanova.