Si è alzato ufficialmente questo pomeriggio il sipario sull’attesissima edizione numero 26 della Scopigno Cup (in scena dal 27 al 30 marzo). Per il quarto anno consecutivo, la manifestazione è stata presentata da Ilario Di Giovambattista in diretta all’interno della trasmissione tele-radiofonica “Radio Radio Lo Sport”, ospitata dal locale reatino “Depero Club”, di via Varrone.



Il ruolo di padrone di casa è toccato al presidente dell’Asd Scopigno Cup, Fabrizio Formichetti, che ha presentato il programma completo del torneo: “L’edizione 2018 vedrà per la prima volta la competizione sbarcare con un intero girone di qualificazione in Sardegna nell’isola tanto cara all’indimenticabile Manlio. Per questo mi preme ringraziare in primis il Cagliari Calcio e il presidente Giulini e tutte le amministrazioni comunali che ospitano i gironi e soprattutto le società della Ternana e del Frosinone per la proficua disponibilità e collaborazione dimostrata in questi mesi. A livello sportivo abbiamo allestito una competizione di altissimo livello invitando sia club italiani dalla tradizione giovanile importante come le due società romane e l’Atalanta sia club stranieri di prima fascia come i campioni uscenti del Palmeiras e i russi della Dinamo Mosca”.



Un grazie dall’organizzazione, è arrivato anche verso il Comune di Cantalice e la Polisportiva Cantalice, alla famiglia Lodovici per aver messo a disposizione il campo Gudini di Rieti (attraverso il Comune di Rieti) e ai club di Cagliari, Frosinone e Ternana Unicusano, partner della manifestazione.



Alla presentazione del torneo c’erano oltre a Formichetti e Di Giovambattista, anche il consigliere comunale di Rieti Fabio Nobili, Francesco Fuggetta di Unindustria Rieti e sono intervenuti telefonicamente il dg del Frosinone, Ernesto Salvini, e il vincitore dell’edizione 2013 e testimonia dell’evento, Filippo Inzaghi: “La Scopigno Cup, con il Viareggio è il torneo più importante d'Europa” ha detto Inzaghi, cittadino onorario di Rieti. In diretta telefonica anche l’augurio dell’amministratore unico di Eye Sportswear, Alessandro Ariu, sponsor tecnico dell’evento.



Il programma gare e il quadro completo dei quattro gironi di gare è consultabile sul sito del torneo con la partita inaugurale che vedrà la Roma affrontare la Lazio il prossimo 27 marzo e sarà trasmessa in diretta integrale dalle telecamere di Rai Sport.



Quasi in contemporanea con la presentazione del torneo, è stata anche inaugurata la prestigiosa mostra di pittura con opere internazionali di assoluto pregio presso la sala mostre del Comune di Rieti. Sempre presso il locale “Depero Club” di Rieti infine, è in programma per la serata di giovedì 29 marzo (a partire dalle ore 21) la tradizionale asta di beneficenza con le maglie ufficiali autografate da campioni della serie A e B, il cui ricavato verrà donato ai ragazzi di Amatrice rimasti orfani dopo il terribile sisma del 2016.