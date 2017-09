Non sarà Aitor Karanka il nuovo allenatore dell'Alaves. Secondo Marca, il tecnico spagnolo avrebbe declinato per la seconda volta l'offerta dei baschi, che già la scorsa estate lo avevano contattato per prendere il posto di Pellegrino. Ma se nei mesi scorsi Karanka aveva rifiutato perché intenzionato ad allenare ancora in Inghilterra, il no arrivato in queste ore ha ben altra radice: mercoledì scorso si è spento a 69 anni, vittima di un cancro, il padre Fernando e il tecnico non se la sente di mettersi subito al lavoro. Fermo dall'esonero al Middlesbrough nel corso della passata stagione, Karanka era la prima scelta dei baschi per sostituire Zubeldia, esonerato dopo aver raccolto zero punti nelle prime 4 giornate di campionato spagnolo.