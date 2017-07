. No, nessun giallo, nessuna incertezza come nel caso Donnarumma, questa volta è tutto vero. Questo il messaggio su facebook del difensore del Milan: "Purtroppo hanno hackerato il mio profilo Instagram....tutto ciò che vedete su Instagram in queste ore non sono cose che mi riguardano ovviamente. Sto cercando di risolvere la situazione. Un saluto e un abbraccio".Sul profilo dell'ex Roma sono comparsi simboli di Snapchat, una bandiera irachena e i nomi di Mahmood Juma e Taha Yas.