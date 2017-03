80 anni di Carlo Mazzone. Un "fuoriclasse" per Roberto Baggio, un "maestro" per Pep Guardiola, non gli ultimi arrivati quando l'argomento è il calcio. Sor Carletto compie oggi 80 anni, nel giorno della festa del papà, il padre calcistico di Francesco Totti ("Mi hai difeso, mi hai spronato e mi hai fatto tenere la testa sulle spalle ad un'età difficile. Chissà come sarebbero andate la mia carriera e la mia vita se non ci fossi stato tu...) e dell'Andrea Pirlo regista festeggia nella sua Ascoli Piceno, dove ha giocato e allenato, in maniera riservata, in famiglia. Uscito direttamente da una sceneggiatura di Carlo Verdone, l'ex allenatore di Brescia, Roma, Cagliari, Napoli, Pescara, Bologna, Perugia, Lecce, Fiorentina, Livorno e Catanzaro, dispensava battute in romanesco come fosse un attore consumato.



" 'NDO C.... VAI!?" - Ne ha regalate, di perle. Dialoghi da serie tv di culto. Come quando invitò, a modo suo, un Amedeo Carboni un po' troppo offensivo a restare in copertura piuttosto che spingersi in avanti: "Amedè quanti gol hai fatto in carriera”. “4 Mister”. “E allora perché cazzo te ne stai a annà in attacco!!!”". Unico. Come la Roma, speciale per il fresco 80enne: "Battere la Roma? È mio dovere provarci. Ma è come uccidere la propria madre". Giallorossi nel cuore, quante sfide con la Lazio. Anche se, per il Sor Magara, il vero derby era un altro: "Guardi, uno che ha fatto Ascoli-Sambenedettese credo che, sul piano dell’intensità emozionale, abbia provato tutto".



LEZIONI DI TATTICA - Venerdì è stato il compleanno di un collega di Mazzone, di due anni più giovane, quel Giovanni Trapattoni al quale, nel corso della carriera, è stato più volte paragonato: "Dicevano Mazzone è il Trapattoni dei poveri. Rispondevo: amici miei, Trapattoni è il Mazzone dei ricchi". Chiaro no? Il tecnico laziale, poi, spesso ha dato lezioni di tattica, sempre con il suo stile: "Difensore scivoloso difensore pericoloso" e "La tecnica è il pane dei ricchi, la tattica è il pane dei poveri". Ha ragione Guardiola: maestro!



EPICA CALCISTICA - E poi quella corsa entrata direttamente nei libri di epica. Brescia-Atalanta, Baggio che regala un pareggio in rimonta e Mazzone che corre sotto la curva atalantina, che aveva insultato la madre per l'intera partita. Tutto preannunciato, pochi minuti prima: "Se famo 3-3 vengo sotto 'a curva". Ne fai 80, Carletto. E ti aspettiamo tutti sotto la curva per sommergerti in un abbraccio.







@AngeTaglieri88