Zdenek Zeman è tornato ed ha lasciato subito il segno. Nel giorno del suo ritorno al Pescara il boemo ha battuto il Genoa per 5-0. In gol per gli abruzzesi anche Alberto Cerri, arrivato in prestito dalla Juventus. L'attaccante ex Cagliari, partito titolare, ha segnato nel finale il suo primo gol in Serie A. Può sembrare un paradosso, ma la cura Zeman fa bene anche alla Juve.