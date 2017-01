In casaresta ancora da dipanare il nodo attorno al contratto di Lucas. Il centrocampista blucerchiato, vera rivelazione di questa stagione, percepisce uno tra gli stipendi bassi tra le fila dei blucerchiati; si tratta di circa 120 mila euro a stagione, la stessa cifra che guadagnava a Pescara, ai suoi primi anni tra i 'grandi'. Oggi però Torreira è cresciuto, e di pari passo sono andate le sue prestazioni: il piccolo uruguaiano è diventato il faro del centrocampo di Giampaolo, e parecchie squadre hanno messo gli occhi addosso al centrocampista classe 1996.Nel frattempo, il rinnovo stenta ad arrivare e il suo procuratore ha battuto cassa con dichiarazioni piuttosto pesanti. La Samp ha proposto un contratto allungato di un anno e a cifre quasi quadruplicate rispetto a quelle attuali, ma per il momento la fumata bianca non è ancora arrivata. Secondo La Gazzetta dello Sport, comunque, se l'intesa non arrivasse Torreira potrebbe anche partire. In quel caso la Samp andrebbe allora su Stefano, centrocampista classe 1994 del, già accostato alla Samp quando si era parlato di un interessamento neroverde per Luca Cigarini.