Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha parlato ai microfoni di Rete 8 della sinergia di mercato con la Juventus che ha portato la cessione del talento Del Sole: "Quando entra in gioco un club come la Juve non è facile trattenere i giocatori. Comunque abbiamo 5 giocatori in società con la Juve, con il 50% sulla futura rivendita, proprio come fatto con l’Inter per Caprari e Biraghi".



NON E' STATO REGALATO - "Secondo me questa è una sinergia intelligente. La cessione di Del Sole dà nell’occhio perché ha già fatto bene ma 1,5 milioni di euro per un giocatore che ha appena iniziato a giocare non sono pochi, non scherziamo. E poi la Juve non ci ha dato pizza e fichi in cambio ma tre giovani dal futuro brillante come Camilleri, Mancini e Kanouté».