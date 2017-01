La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in Serie B. Il Verona completa il suo mercato con un difensore esterno di valore e anche nel giro dell'Under 21: arriva Alex Ferrari in prestito dal Bologna. Ma le avversarie non stanno a guardare. A cominciare dal Carpi, che è pronto ad annunciare cinque rinforzi tutti insieme: Fedato dalla Sampdoria (ma era a Bari) e Lasicki dal Napoli che già saranno convocati per domani, poi Mbakogu di rientro dal prestito al Krylia, Jelenic dal Livorno e il giovane Seck dalla Roma.



Incontro tra Bari e Vicenza per Raicevic: l’accordo in linea di massima c’è, ma ci sono diversi nodi da sciogliere: invece De Luca dovrebbe salire comunque dalla Puglia al Veneto; per Raicevic nelle ultime ore si sono mossi decisi anche Spezia (offerto in cambio Granoche) e Benevento (Budimir resta un sogno). Come alternativa il Bari tiene viva anche l’ipotesi Nenè dello Spezia, che in caso di cessione potrebbe fare un tentativo per riavere Giannetti dal Cagliari, mentre per la prossima stagione ha prenotato Shekiladze, che va a scadenza di contratto con il Tuttocuoio. La Ternana sta facendo un tentativo con la Reggiana per Marchi e con il Foggia per Chiricò (e anche con la Salernitana per riavere Zito). Si è risolta la questione Masucci (Entella), che è passato al Pisa: con lui anche il giovane Zonta (Inter). Si blocca invece il passaggio di Sprocati dalla Pro Vercelli alla Salernitana: manca il sì dell’attaccante.



Bel colpo della Pro Vercelli che ha trovato l’accordo con Vives e con il Torino, ma ha incassato il no di Falzerano che preferisce il Venezia (dove però il Bassano non lo vorrebbe cedere...). Risolto il contratto con Rolando Bianchi e ormai ceduto Zebli al belgi del Genk, il Perugia ha preso in prestito dal Napoli il centrocampista Gnahoré (era al Crotone). Il Cesena oggi ottiene Fares dal Verona. Come portiere il Latina ha scelto Grandi, che da Catanzaro era rientrato a Cesena. L’Entella ha ufficializzato Filippini della Lazio (era a Cesena).