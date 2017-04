Il 14 Aprile di 16 anni fa Pippo Inzaghi segnava il suo ultimo gol con la maglia della Juventus. L'attuale allenatore del Venezia mise a segno un gol nella vittoria per 3-1 dei bianconeri nel derby d'Italia contro l'Inter. Quel giorno allo stadio delle Alpi andarono a segno anche Alessio Tacchinardi ed Alex Del Piero mentre Christian Vieri segnò la rete della bandiera per i nerazzurri a giochi ormai fatti. Inzaghi lasciò la Juve in estate per accasarsi al Milan scrivendo, negli anni successivi, la storia del club rossonero.