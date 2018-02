Il Pescara ci ha pensato. O meglio, Daniele Sebastiani ci ha pensato. Bisogna riavvolgere il nastro allo scorso dicembre, quando i rapporti tra il presidente del Delfino e Zdenek Zeman erano ai minimi storici: 1 vittoria sola nelle quattro partite disputate, divergenze sulle idee di mercato e un botta e risposta continuo davanti alle telecamere. E' in questo contesto che il numero uno degli abruzzesi ha pensato a lui, Clarence Seedorf.



SOLO UN'IDEA - Un'idea, niente di più. Nessun contatto, nessuna telefonata, nessuna trattativa messa in piedi per l'ex fuoriclasse del Milan. Solo un'idea, stuzzicante, per risollevare un ambiente depresso com'è quello in riva all'Adriatico. I due, una chiacchierata, in realtà, l'hanno avuta: era il 2015, Oddo era seduto sulla panchina del Pescara e l'olandese si è presentato nel ritiro dei biancazzurri. A Città Sant'Angelo, Lapadula e compagni scendevano in campo contro la Renato Curi per la più classica delle amichevoli estive (era il 13 agosto). Oddo felice, così come i tifosi e il presidente. Uscendo dal campo, Seedorf salutò il pubblico in visibilio: "Tornerò presto a farvi visita".



ORA AL DEPOR - Seedorf ora siede sulla panchina del Deportivo la Coruna, dove è stato chiamato per centrare una miracolosa salvezza. A Pescara, invece, c'è ancora Zdenek Zeman, con il boemo che allena la squadra meno zemaniana di sempre: 1 gol fatto nelle ultime 3 partite e zero reti subite. Il rapporto con Sebastiani prosegue, tra alti e bassi, così come quello col pubblico. Il nome di Seedorf avrebbe portato entusiasmo, come quel pomeriggio d'agosto. Ma l'idea del presidente Sebastiani è nata a dicembre e si è spenta come un temporale estivo.



@AngeTaglieri88