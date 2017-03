Il derby a Genova non lo giocano soltanto gli undici prescelti che si danno battaglia al Ferraris. E’ più un evento di costume, che coinvolge tutti: negli uffici, tra amici, sul lavoro e persino in casa, è sempre Genoa-Sampdoria. Anche a Calciomercato.com abbiamo voluto giocarlo tra noi, e abbiamo rinforzato la nostra squadra con tre innesti d’eccezione.



Tra le fila del Grifone abbiamo ‘tesserato’ tre ex giocatori rossoblù. Si tratta del portiere Simone Braglia, di Stefano Eranio (che contro la Samp ha pure segnato) e di Luca Antonini, che aprì le danze con una splendida rete nel derby datato settembre 2013, vinto dal Genoa 0-3. Quella del gol nella stracittadina è un’emozione che hanno provato anche i tre protagonisti doriani: la ‘squadra’ blucerchiata si rimpolpa infatti con due difensori del calibro di Mirko Conte e Marco Lanna, e con l’indimenticato bomber Fabio Bazzani. A tutti e sei i nostri protagonisti abbiamo posto le stesse domande: pronostico secco, protagonista della propria squadra e giocatore da tenere d’occhio tra gli avversari.



BRAGLIA: “Storicamente il derby di ritorno è una gara più chiusa e meno ricca di gol rispetto a quello d'andata. Mi aspetto pertanto una partita non molto bella, decisa da un episodio. Il cuore mi impone di pronosticare la vittoria del Genoa: 1-0"



“Credo che questa gara possa essere l'ideale per Pinilla, uno che ama le partite 'sporche' e spesso sa lasciare il segno. Magari in acrobazia come è solito fare”.



“Tra i doriani il pericolo numero uno secondo me è Schick, anche se non dovesse partire dal primo minuto ma subentrare nella ripresa. Ha già dimostrato di avere numeri impressionanti e sorprendenti. Per fisicità, eleganza ed intelligenza concordo con chi lo paragona a Van Basten. Ha davvero tutto per diventare un fenomeno. Speriamo solo cominci da lunedì.”



CONTE: "Ovviamente dico che vince la Sampdoria, e come risultato vi pronostico un 2-1"



"Visto il momento, Quagliarella. Gli attaccanti vanno sempre a fiammate, lui sta attraversando un periodo positivo, e di conseguenza può essere il valore aggiunto. Un po' per l'esperienza, un po' per il ruolo, un po' per le sue qualità".



"Il derby è una partita talmente a sé che a volte capita il gol di quello che non ti aspetti. Vedi, ad esempio, quando ho segnato io! (Ride, ndr). Ci sta che ci sia un giocatore che spunta fuori dal cilindro e che magari non è ne Quagliarella, nè Simeone. Per questo dico Burdisso: è un giocatore di esperienza, che in certe partite serve"



ERANIO: "Sarà una gara difficile per il Genoa che è ancora in fase di convalescenza mentre la Sampdoria in questo momento ha sicuramente più certezze. Tuttavia confido nel cuore dei rossoblù che non senza soffrire vinceranno 1-0"



“La rete decisiva la segnerà Burdisso di testa su azione d angolo”



“Come all’andata il blucerchiato più temibile sarà Muriel. Il colombiano ha esperienza, classe e velocità per mettere in difficoltà la retroguardia genoana”.



LANNA: “Domanda tranello (ride, ndr). Sulla carta la Sampdoria è superiore, però la carica del tifo genoano a volte ti spinge a mettere qualcosa in più. Verrà fuori una bella partita, perché le squadre a livello classifica sono tranquille. Come pronostico direi un 2-2”.



“Rimarrei sugli attaccanti, un giocatore che sente molto queste partite è Quagliarella, che potrebbe essere il trascinatore forte della sua esperienza. Non so se farà gol, ma di sicuro sarà di esempio per gli altri”.



“I giocatori che potevano cambiare la partita il Genoa li ha ceduti a gennaio, e parlo ovviamente di Pavoletti e Rincon. Ora però c’è questo Simeone, è un calciatore che vedi poco ma devi starci attento perché è il classico giocatore d’area, bravissimo sulle palle sporche”.



ANTONINI: “Io ho sensazioni molto positive. Credo proprio che questa volta vincerà il Genoa e lo farà magari ribaltando a proprio favore il 2-1 dell'andata”.



“L’uomo partita dei rossoblù potrebbe essere Pinilla, anche perché se lo meriterebbe per la generosità che mette sempre in campo. E poi il giorno del suo ritorno al Genoa promise che avrebbe segnato un gol nel derby. Speriamo mantenga la promessa”.



“Schick e Muriel sono senza dubbio gli uomini più pericolosi della Samp. Il ceko probabilmente partirà dalla panchina, ma come spesso gli succede potrebbe risultare letale proprio entrando a gara in corso”.



BAZZANI: “Un pronostico secco è difficile. La Samp sta meglio, anche se il Genoa con Mandorlini ha ottenuto buoni risultati. E’ aperta a qualsiasi risultato,dipende da chi ha meno paura e la interpreta meglio. Il Genoa giocando in casa riverserà tantissimo in questa partita, ma come squadra la Samp è superiore. Il derby è da tripla”.



“Quagliarella avendo risolto qualche problema ‘extra campo’ è più sereno, e può dare una mano con la sua esperienza. Però credo che gli equilibri li sposterà Muriel, che è devastante soprattutto in partite secche. Solo però se è mentalmente ‘dentro’ la partita”.



“Del Genoa mai come in questo caso più che un giocatore bisogna temere il collettivo. Quando passi delle settimane non facili come quelle che hanno vissuto i rossoblù, ti vuoi rifare. La Samp dovrà temere il loro spirito e la loro voglia”.