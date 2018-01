La Juve vince a Bergamo, la Juve vince la semifinale d'andata di Coppa Italia, la Juve ha un piede alla finale di Roma. Esultano tutti, nel post gara: Gonzalo Higuain che ha deciso il match, Gigi Buffon che ha parato il rigore del Papu Gomez, Massimiliano Allegri che voleva il gol in trasferta e gol è stato. E Leonardo Semplici. Sì, l'allenatore della Spal, il tecnico della doppia promozione, quello del ritorno in A, ha esultato su Twitter. O meglio, hanno esultato per lui: "Vinti i primi 90. Ora testa al campionato. #AtalantaJuventus #timcup", con tanto di foto di De Sciglio che affronta Castagne e abbraccia Buffon. Poi, subito dopo, il classico: "IL MIO ACCOUNT È STATO HACKERATO. È STATO PUBBLICATO UN POST SULLA JUVENTUS CHE NON MI APPARTIENE".



ERA DI DE SCIGLIO - Passeggiando nell'affollata strada di Twitter, qualche minuto dopo, si è visto lo stesso cinguettio (manca solo un hashtag) sulla bacheca proprio di Mattia De Scigio: "Vinti i primi 90. Ora testa al campionato". Con le stesse foto: lui e Castagne, lui e Gigi. Più che hackeraggio, probabilmente, è stata solo confusione del social media manager. Semplici, toscano di Firenze, cuore Viola, che esulta per la Juve? Difficile. De Sciglio che esulta per la Juve? Sì, decisamente sì.