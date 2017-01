L'allenatore della SPAL Leonardo Semplici ed ex tecnico della Fiorentina Primavera parla così a proposito della squadra viola rivelando alcuni retroscena di mercato: 'Babacar non ha espresso il meglio di sé perché non ha avuto fiducia o continuità. Bisogna aver fiducia in lui. Per me gioca meglio con un altro attaccante vicino a lui ma è un calciatore di grandi qualità. Sono convinto che se gli viene data la fiducia può diventare un giocatore importante per la Fiorentina. E’ sbagliato pensare che possa fare il Kalinic di turno dunque se va via il croato per far giocare Babacar Sousa dovrebbe cambiare sistema di gioco. Avrei voluto portare Federico Chiesa alla Spal ma la Fiorentina se lo è tenuto stretto'.