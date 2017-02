Questo è stato l'inverno dei giovani italiani, le big e non di Serie A si sono mosse sul mercato per ottenere i migliori giovani italiani (vedi Gagliardini, Caldara, Orsolini ecc).

Tutti grandi prospetti che stanno dimostrando di valere i milioni spesi, Gagliardini su tutto, ma sono giocatori che si contano sulle punta delle dita e soprattutto sono giocatori che hanno bisogno di minutaggio ed esperienza ma soprattutto soni giocatori che rappresentano il futuro della nazionale Italiana.

Nazionale che negli ultimi anni non puó vantare di aver avuto una rosa al pari del 2006 o dell'Italia di Baggio. Ma perché questo? Perché questa scarsa scelta di Nazionali? Perché i Club Italiani stanno predilendo, o almeno fino al mercato estivo, giocatori stranieri preferendoli a giocatori italiani con le stesse potenzialità o maggiori ...Trump o non Trump, credo che difficilmente vedremo nei prossimi anni una serie A dal numero di stranieri vincolato o con regole fisse legate ai giovani da schierare in campo. Semplicemente, nel primo caso si potrà fare bene poco e le frontiere (almeno in questo caso) rimarranno aperte garantendo il libero scambio dei giocatori, mentre per quanto riguarda i giovani non servirà imporre alcunché, la tendenza a puntare sui talenti emergenti già da un po' viene favorita dalle difficili condizioni economiche del nostro calcio (e della nostra società in generale) e sempre di più sarà considerata una risorsa. Non tutto il male viene per nuocere, perché si tratta dell'unica via possibile e anche della più logica per venire fuori da un momento decisamente oscuro. Se poi la serie A saprà riguadagnare il fascino che l'aveva sempre caratterizzata, ecco che i giovani talenti torneranno a essere anche in maggioranza italiani. E comunque i primi passi sono stati fatti: Juve e Inter in questo mercato hanno investito con decisione su alcuni dei migliori giovani di casa nostra. E a giudicare dal debutto di Gagliardini, ci sarà da divertirsi.