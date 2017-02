La sfida di domani tra Roma e Fiorentina completerà la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. E per il centrocampista, trasformato in difensore da Paulo Sousa, Carlos Sanchez, ci sarà da affrontare la Roma e lo spauracchio Edin Dzeko, anche se il colombiano non sembra avere molti timori reverenziali: "Preoccupato io? E perché dovrei esserlo? Ho marcato Messi, Neymar, Ronaldinho e mille altri, credo riuscirò a far bene anche contro la Roma. Certo, loro sono forti. Ma per batterci dovranno giocare una grandissima partita".



Sulla sua trasformazione di ruolo spiega: "Ero fuori da qualche partita - racconta il giocatore della Fiorentina al Corriere Fiorentino - una mattina il mister mi fa: “Te la senti di giocare dietro”? “Qual è il problema?”, rispondo io. E da lì è cominciato tutto: qualche allenamento accanto a Gonzalo e poi la partita con la Juve, bellissima. Dopo la vittoria ho chiamato Cuadrado perché volevo godermi il momento, ma lui era triste e io non ho infierito. Agli amici non si manca mai di rispetto".