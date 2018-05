Luigi Sepe, portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni del canale Dugout nel giorno del suo compleanno:



"Sono stato molto fortunato. Sono entrato a far parte del Napoli a 10 anni e a 12 già mi trovavo a fare il racchettapalle al San Paolo, era un sogno per me. Indossare questa maglia è stata un'emozione bellissima. Vedere il tuo pubblico dalla tua parte è una cosa stupendo. Stare in campo, noi napoletani come me ed Insigne guardiamo soprattutto questo. Insigne è un fratello, facciamo tante stupidaggini insieme. Passiamo più tempo insieme che a casa. Anche con Hamsik, Maggio c'è un bel rapporto. Stiamo da tanto tempo qui. Loro erano giocatori ed io mi apprestavo a diventare uno di loro. Il giocatore quando va in campo non è solo al San Paolo, si sente i tifosi dietro. Napoletani troppo focosi? Non lo concepisco. Un giocatore vive per quello, è bello sentire i tifosi anche quando si gira in città"