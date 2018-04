Andreas Seppi e Fabio Fognini sono i gemelli della racchetta italiana. E' soprattutto su loro due che il nostro tennis si affida nella speranza di rientrare nel grande giro della Coppa Davis. Per farlo bisognerà superare tra venerdì e domenica la temibile Francia capitanata da Yannick Noah, sulla terra battuta di Genova.



Prima di far fronte comune per trascinare la nostra nazionale, i due alfieri azzurri saranno però divisi per 90' da una rivalità calcistica che questa sera li metterà uno di fronte all'altro: se Seppi è infatti un convinto tifoso del Milan, Fognini non ha mai nascosto la sua passione per l'Inter.



Calciomercato.com li ha intercettati entrambi ieri sera allo stadio di Genova, dove assieme agli altri compagni della nazionale di tennis hanno assistito dal vivo alla sfida tra il Genoa e il Cagliari. Li abbiamo chiesto come vivranno nel tardo pomeriggio di oggi la stracittadina milanese.



Seppi: "Domani sera (oggi per chi legge, ndr) io e Fabio lo guarderemo assieme sul divano, uno sopra l'altro. E ovviamente ognuno tiferà per la propria squadra. Pronostici non ne faccio ma la speranza non può che essere una..."

Fognini: "Ultimamente non ho potuto seguire molto l'Inter, perché ho giocato tanto all'estero. Però il derby non me lo perdo. Ho visto che nelle ultime due partite abbiamo segnato molto, speriamo sia di buon auspicio, anche se a me basterebbe vincere anche solo per 1-0".



In attesa di gustarsi la sfida rossonerazzurra, l'altoatesino e il ligure hanno portato fortuna al Genoa, assistendo ad una vittoria giunta proprio sul filo di lana contro il Cagliari. Che serata è stata?

Seppi: "Era da un po' che non andavo allo stadio, oggi anche a causa della pioggia avevamo il pomeriggio libero e ne abbiamo approfittato per venire a vedere questa partita. Abbiamo visto un bel gol al 90' e credo che alla fine il Genoa abbia meritato di vincere".

Fognini: "Secondo me era invece più giusto il pareggio ma alla fine da ligure sono contento per il Genoa. Mi piace andare allo stadio ma con i miei impegni non sempre riesco a farlo".



Chiusa la parentesi calcistica, per i due tennisti l'attenzione tornerà a concentrarsi sulla delicata sfida di Davis con la Francia. Questa volta chi è il favorito nell'eterno duello tra noi e i transalpini?

Seppi: "E' un match difficile ma giocandolo sulla terra battuta credo che si possa partire alla pari. Loro hanno un bel doppio ma anche noi non siamo da meno. Speriamo di partire subito bene già da venerdì".

Fognini: "Noi non partiamo certo favoriti ma ci vogliamo provare. La Davis è sempre qualcosa di speciale e con la carica incredibile che ci sta dando Genova possiamo provare a centrare l'impresa".