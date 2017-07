Aldo Serena, a La Stampa, commenta la situazione relativa a Belotti: Se fossi Belotti non avrei dubbi: resterei al Toro almeno per un altro anno. Quella che comincerà presto è una stagione del tutto particolare perché siamo nell’anno che porterà al Mondiale: ecco, cambiare adesso può accompagnarsi ad una serie di rischi che io eviterei. Certe offerte ti fanno girare la testa, è inevitabile. Ma aspetterei qualche mese: stiamo parlando di un ragazzo di ventitré anni, non di trenta. Il Milan ha cambiato, e molto. Questo può aumentare i pericoli per chi deve inserirsi in fretta: trovare un nuovo ambiente e per di più una squadra completamente rinnovata può richiedere del tempo perché si trovi la giusta misura".