Sergi Roberto, eroe della Remuntada del Barcellona in Champions League ha parlato del momento in cui ha segnato il gol decisivo: ''Non ho visto nulla finché la palla non è arrivata, vedo che Piqué non la tocca e io mi lancio con tutto il corpo. La palla è entrata e siamo impazziti. Non ho parole per spiegare ciò che è successo ieri. Ho sempre sognato di realizzare gol come questo. Soprattutto per un ragazzo della Masia è un sogno''.