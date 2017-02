Sergio Ramos, difensore del Real Madrid, ha risposto a diverse domande su Facebook ed ha parlato della partita di Champions League contro il Napoli: ''Non ho un gol preferito fra quelli che ho segnato, ma quello della Decima chiaramente ha un sapore speciale. Futuro? Ho ancora tanti anni di carriera davanti a me. Poi vedremo se farò l'allenatore oppure no. La Champions? Non saprei dire quale squadra vorrei in un'eventuale finale. Ora c'è il Napoli che è un grande avversario in un buon momento. Cercheremo di non subire gol per volare a Napoli con più comodità''.