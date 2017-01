Sergio Ramos dopo la partita pareggiata per 3-3 contro il Siviglia, nella quale dopo il gol si è lasciato andare ad una reazione polemica, ha parlato della sua ex squadra e di come i tifosi lo accolgano ogni volta che torna al Ramón Sánchez-Pizjuán: ''Questa sarà sempre casa mia, ma sono il capitano del Real Madrid e devo fare del mio meglio per il mio club. Vorrei essere accolto in modo diverso dai tifosi del Siviglia; Rakitic e Dani Alves vengono trattati come dei, a me invece insultano la madre''.