È da poco calato il sipario sulla Serie A 2016-2017 ma già fioccano le previsioni su quale squadra si aggiudicherà il titolo di Campione d’Italia la prossima stagione. Continuerà il dominio della Juventus oppure lo scudetto prenderà un’altra direzione? Secondo i quotisti di Sisal Matchpoint, non ci sono dubbi: nonostante la vittoria per il sesto anno consecutivo, i bianconeri non molleranno la presa e restano i favoriti anche per il prossimo anno, con il settimo tricolore quotato a 1.70. Nonostante abbia concluso la stagione dietro alla Roma, al terzo posto, la prima anti-Juve è il Napoli, proposto a 6, mentre i giallorossi partono con meno chance, a 7.50. Stessa quota per l’Inter che, dopo l’ennesima stagione deludente, è circondata da più ottimismo, anche grazie alla presenza in panchina di mister Spalletti. Niente da fare per il Milan, il cui scudetto è offerto a 16, mentre la vittoria del campionato della Lazio stupirebbe tutti e pagherebbe ben 66 volte la posta.