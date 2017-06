Prima la Juve, poi Napoli e Roma: sei scudetti di fila non sono abbastanza per i bianconeri. Almeno questo è il giudizio dei bookmaker alla fine del campionato di Serie A. Scommesse già aperte da Snai sulla prossima stagione, nella quale si prevede un nuovo dominio bianconero. La squadra di Allegri è la grandissima favorita dei quotisti, piazzata a 1,70. Considerevole la distanza delle prime due inseguitrici: il ruolo di "sfidante ufficiale” viene assegnato al Napoli, ma la formazione di Sarri sale già fino a 6,50. Passo indietro per la Roma, seconda quest’anno, ma terza forza nelle valutazioni dei bookmaker per la prossima stagione: il trionfo giallorosso sale fino a 8,00. Nonostante un finale di stagione tragico, i quotisti danno speranze all’Inter, messa nel lotto delle favorite a 10,00. Più giù il Milan, fresco di rinnovo con Montella e bancato a 15,00. Dopodiché spazio alle sorprese: prima tra tutte la Lazio, data a 75,00, Fiorentina a 100 e poi via via fino in fondo alla lavagna dove c’è la storica impresa del Crotone, che pagherebbe 2mila volte la posta. Si punta anche sul campione d’inverno, il titolo virtuale assegnato alla fine del girone d’andata, che di solito anticipa il vincitore finale: Juve ancora avanti a 1,73, Napoli a 6,00, Roma a 7,00.