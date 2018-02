Dopo i due anticipi di ieri, che hanno visto un doppio 1-1 in Sampdoria-Torino e Inter-Crotone, prosegue oggi la 23esima giornata di Serie A. Si parte alle 12.30, con la Roma di Edin Dzeko, rimasto nonostante la corte del Chelsea, che è senza vittorie da sei partite in campionato e fa visita al Verona, reduce invece dal grande 4-1 alla Fiorentina.



Cinque le partite in programma alle 15: oltre a Juventus-Sassuolo e Udinese-Milan, l'Atalanta priva di Caldara e Gomez ospita il Chievo del neoacquisto Giaccherini e dei ritrovati Castro e Inglese. Il Bologna, orfano di Verdi, ospita una Fiorentina in piena contestazione, completa il quadro la sfida salvezza tra il Cagliari e la Spal, che una settimana fa ha fermato sul pareggio l'Inter.



Alle 20.45, poi, è il turno del derby campano tra Benevento e Napoli, domani sera chiude la giornata Lazio-Genoa.