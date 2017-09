Dopo il rinvio di Sampdoria-Roma, ancora un'altra gara di Serie A entra a serio rischio per questa quarta giornata a causa del maltempo. Secondo Repubblica, proprio la squadra di Eusebio Di Francesco rischia di saltare anche la sfida contro il Verona. L'allerta meteo arancione per la Capitale mette a forte rischio la gara con l'Hellas in programma alle ore 20.45. Questo il comunicato della Protezione Civile:



Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un Avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dal mattino di domani, 16 settembre 2017 e per le successive 24-30 ore sul Lazio: precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni temporaleschi saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti, della situazione meteo in atto e dello stato di saturazione del suolo, il Centro Funzionale Regionale ha emesso un Avviso di Criticità idrogeologica ed idraulica regionale, valido dalle ore 06:00 del giorno 16 settembre 2017 e per le successive 24-36 ore, valutando i seguenti livelli di

criticità sulle seguenti Zone di Allerta della Regione Lazio:

– Codice Arancione per rischio idrogeologico per temporali sulle Zone A (Bacini Costieri Nord), B (Bacino Medio Tevere), C (Appennino di Rieti), D (Roma) ed E (Aniene).

– Codice Giallo per rischio idrogeologico per temporali sulle Zone F (Bacini Costieri Sud) e G (Bacino del Liri).