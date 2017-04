Dopo il derby di Milano anche quello di Roma si giocherà alle 12.30. Il big match tra Roma e Juventus si giocherà invece in posticipo, così come Inter-Napoli e Milan-Roma. Ecco il programma ufficiale degli anticipi e dei posticipi dalla 34esima alla 36esima giornata.



34ª GIORNATA

Sabato 29 aprile 2017 ore 18: TORINO-SAMPDORIA (in caso di qualificazione della Juventus alle semifinali di Champions League, si giocherà alle 20.45)

Sabato 29 aprile 2017 ore 20.45: ATALANTA-JUVENTUS (in caso di qualificazione della Juventus alle semifinali di Champions League, si giocherà venerdì 28 alle 20.45)

Domenica 30 aprile 2017 ore 12.30: ROMA-LAZIO

Domenica 30 aprile 2017 ore 20.45: INTER-NAPOLI



35ª GIORNATA

Sabato 6 maggio 2017 ore 18: NAPOLI-CAGLIARI (in caso di qualificazione della Juventus alle semifinali di Champions League, si giocherà alle 20.45)

Sabato 6 maggio 2017 ore 20.45: JUVENTUS-TORINO (in caso di qualificazione della Juventus alle semifinali di Champions League, si giocherà venerdì 5 alle 20.45)

Domenica 7 maggio 2017 ore 12.30: UDINESE-ATALANTA

Domenica 7 maggio 2017 ore 20.45: MILAN-ROMA



36ª GIORNATA

Sabato 13 maggio 2017 ore 18: FIORENTINA-LAZIO

Sabato 13 maggio 2017 ore 20.45: ATALANTA-MILAN

Domenica 14 maggio 2017 ore 12.30: INTER-SASSUOLO

Domenica 14 maggio 2017 ore 20.45: ROMA-JUVENTUS