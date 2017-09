Anche in quota le panchine di Marco Baroni e Fabio Pecchia sono appese a un filo. Dopo sei giornate di campionato i bookmaker internazionali voltano le spalle agli allenatori di Benevento e Verona, bloccate in fondo alla classifica con appena un gol realizzato. I giallorossi sono messi peggio - 0 i punti realizzati contro i 2 dell’Hellas - eppure nelle scommesse sul primo esonero in Serie A è l’allenatore dei gialloblù a partire “favorito”: l’addio di Pecchia, riporta Agipronews, è dato a 2,40, di poco avanti su Baroni, offerto a 2,70. Non è lusinghiero nemmeno il giudizio su Vincenzo Montella, criticatissimo dopo il ko del Milan contro la Sampdoria. L’allenatore rossonero è più distanziato rispetto ai colleghi maggiormente a rischio - la quota è a 10,00 - ma è alla pari con Cristian Bucchi, Gigi Delneri, Ivan Juric e Leonardo Semplici, che alla guida di Sassuolo, Udinese, Genoa e Spal hanno obiettivi molto più modesti rispetto a quelli del Milan. A 14,00 spunta Massimo Rastelli, a 16,00 è piazzato Davide Nicola, fresco della prima vittoria in stagione con il Crotone; a 31,00 seguono Maran, Mihajlovic, Pioli e Donadoni. Il gruppo degli “intoccabili”, almeno per il momento, inizia con Di Francesco a 41,00, poi Gasperini e Giampaolo, entrambi a 76,00. Nell’elite, infine, Allegri, Sarri, Spalletti e Inzaghi, tutti a 101 volte la posta.