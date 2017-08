Il Benevento è pronto a debuttare in Serie A davanti al proprio pubblico: alle 18, infatti, Ciciretti e compagni scenderanno in campo al Ciro Vigorito contro il Bologna di Donadoni. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta per 2-1 contro la Sampdoria, ma hanno impressionato positivamente nella prima della loro storia in Serie A. Il Bologna, invece, arriva dall'1-1 della prima, al Dall'Ara, contro il Torino di Mihajlovic; dopo una prima non troppo convincente, i rossoblù sono alla ricerca del riscatto e della prima vittoria stagionale.