"Massimo rispetto per la Chiesa. Il turno è stato programmato per il sabato, non a Pasqua, ma non si può negare un diritto alla Roma. Tutti auspichiamo che i giallorossi superino il turno di Europa League e in quel caso la Roma avrebbe il diritto a chiedere il posticipo della partita di campionato a domenica o a lunedì".



Sono le parole del presidente della Lega Serie A, Maurizio Beretta, a margine dell'assemblea di Lega, dopo le critiche della Cei per la possibilità che Roma-Atalanta si giochi alle 20.45 della domenica di Pasqua.



La gara nella domenica di Pasqua non sarebbe comunque un unicum, visto che è già accaduto due volte nel 2004 con Perugia-Inter e nel 2009 con Reggina-Udinese, entrambe le gare nel pomeriggio.