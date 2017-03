Dopo gli anticipi di ieri e le partite di oggi, termina questa sera con il posticipo delle 20.45 la 27esima giornata di Serie A: al Dall'Ara si affrontano il Bologna di Roberto Donadoni e la Lazio di Simone Inzaghi. I biancocelesti vogliono continuare la corsa al terzo posto, valido per la qualificazione ai preliminari della prossima Champions League, mentre i rossoblù sono relativamente tranquilli per quanto riguarda la corsa salvezza, ma vogliono tornare al successo dopo sei giornate di astinenza e solo due punti conquistati. Il Bologna non vince contro la Lazio in Serie A dal marzo 2012: da allora quattro pareggi e tre successi della Lazio. Nelle ultime tre sfide in casa del Bologna ci sono stati tre pareggi: prima di questa serie ben 14 partite senza pari in Emilia, con sette vittorie per parte. Sfida tra tridenti offensivi: da una parte Krejci, Petkovic e Verdi, dall'altra Felipe Andersson, Immobile e Lulic.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Bologna (5-3-2): Mirante; Krafth, Maietta, Oikonomou, Helander, Masina; Nagy, Viviani, Dzemaili; Verdi, Petkovic



Lazio (4-3-3): Strakosha; Basta, De Vrij, Hoedt, Radu; Parolo, Biglia, Milinković-Savić; Felipe Anderson, Immobile, Lulić.