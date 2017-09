Dopo la pausa per la Nazionale, torna la Serie A e in calendario c’è subito un big match, quello tra Lazio e Milan. Tanta curiosità per il primo vero esame in stagione per i rossoneri, a punteggio pieno dopo le vittorie con Crotone e Cagliari. Dal canto loro, i biancocelesti sono in cerca della prima vittoria all’Olimpico dopo il deludente 0 a 0 dell’esordio con la Spal. Gli esperti di Sisal Matchpoint non si sbilanciano e, anche se i capitolini sono favoriti, il pronostico è equilibratissimo: a 2.40 il segno 1, a 2.90 la vittoria rossonera, con il pareggio offerto a 3.40.