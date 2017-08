In conseguenza delle date del playoff di Europa League fra Milan e Shkëndija (andata a San Siro il 17 agosto, ritorno in Macedonia il 24 agosto), cambia anche la data di Crotone-Milan, valevole per la prima giornata di campionato.



Inizialmente programmata per lunedì 21 agosto alle 20.45, la partita è stata anticipata a domenica 20 agosto, sempre alle 20.45.