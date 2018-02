Cinque squadre per due posti, con il Milan che irrompe nella corsa per l’Europa "chic". Anche in quota è altissima tensione per i due piazzamenti Champions ancora in ballo in Serie A, dando per scontati quelli di Napoli e Juventus. Sul tabellone Sisal Matchpoint, la Lazio torna avanti dopo la vittoria sul Sassuolo, un successo che riporta i biancocelesti in terza posizione e li piazza a 1,40 per un posto tra le prime quattro del campionato. Testa a testa alla pari, invece, per Roma e Inter: i giallorossi, riferisce Agipronews, perdono terreno ma resistono a 1,72, così come i nerazzurri che tengono il quarto posto dopo la vittoria con il Benevento. Alle spalle dell’Inter, poi, spunta "minaccioso" il Milan, di nuovo alla carica dopo una prima parte di stagione da incubo. Due mesi fa, nel periodo peggiore, il posto nella top 4 era salito a 16,00; ora, dopo otto giornate di imbattibilità, Gattuso e i suoi sono tornati a 4 volte la posta. Molto più indietro la Sampdoria, che pure è a pari punti con i rossoneri: l’impresa blucerchiata pagherebbe 16,00.