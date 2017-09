Ha steso il Milan con una tripletta e ha fatto un grande balzo in avanti nelle scommesse sul capocannoniere della Serie A. La quota su Ciro Immobile re dei bomber crolla da 12,00 a 7,50 sul tabellone Snai. In un sol colpo l’attaccante della Lazio ha scavalcato Edin Dzeko (dato a 8,00) e si portato è alle spalle dei grandi favoriti. In cima al pronostico c’è un trio tutto argentino, guidato da Mauro Icardi (5 reti) sempre più solo dopo la rete alla Spal. Cinque reti anche per Paulo Dybala, che però ha una quota più alta rispetto al suo connazionale: il calciatore della Juve è dato a 5,50, così come a 5,50 si gioca Gonzalo Higuain, fermo a due reti, ma pronto a recuperare sui due lì davanti. Avvio a rilento per Andrea Belotti: il Gallo ha segnato solo un gol fino a qui e la sua quota è salita fino a 15,00.