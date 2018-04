Era un cattivo pensiero nato subito dopo l’eliminazione in Champions League, che adesso probabilmente sarà affiorato nelle menti dei tifosi juventini sotto forma di paura. La Juve va ko allo Stadium contro il Napoli nello scontro diretto e il campionato è ufficialmente riaperto: la Champions è andata, lo scudetto è a rischio e i bookmaker pensano al tracollo bianconero. Sul tabellone Snai si punta su una stagione da zero titoli per la Juventus: il rischio c’è, ma per il momento è contenuto, anche perché la squadra di Allegri ha ancora la carta Coppa Italia da giocare. Una chiusura fallimentare è data a quota 5,25 per il momento. L’opzione più probabile, però, implica che la Juve possa cedere almeno su uno dei due fronti: un solo trionfo vale 1,85, la doppietta coppa-campionato, come nel 2017, è invece data a 2,65.