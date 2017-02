La bombarischia di ripercuotersi in tutta la Serie A. Vi abbiamo anticipato ieri della volontà del tecnico bianconero di lasciare laal termine della stagione dato che considera concluso il suo ciclo in bianconero dopo tre anni di successi ( LEGGI QUI I DETTAGLI ). Quella bianconera non è peròa partire anche e soprattutto dalla Roma e dal futuro diLa panchina della Juventus diventerà quindi la più ambita di tutta Italia nel corso della prossima estate. Fra i candidati a sostituire Allegri in pole position c'è l'attuale allenatore dellama non vanno esclusi anche i nomi dell'allenatore della Roma, Luciano Spalletti e di Diego Simeone, che piace tanto alla proprietà.è certo anche senza la soluzione bianconera e per la panchina dei viola restano vive le candidature didel Sassuolo, didella Sampdoria e didel Chievo Verona.Anche amancano certezze perchè il contratto discadrà a fine anno e non ci sono stati, almeno per ora, segnali positivi verso un rinnovo. La candidatura per la panchina della Juve è viva e il club giallorosso sta valutando le possibili alternative per non farsi trovare scottata a fine anno. Piace da tempo, che sarà conteso alla Fiorentina, ma occhio ache tanto bene sta facendo con l'Atalanta e che potrebbe rivelarsi la carta vincente anche nell'operazione Kessie.Non sono certi della permanenza anche nel corso della prossima stagione nèall'Inter, nèal Milan. L'allenatore nerazzurro sta facendo bene dopo essere subentrato a Frank de Boer, ma su di lui resta viva l'ombra di Diegoe l'incertezza del ritorno in Champions League ritenuto l'obiettivo minimo da raggiungere in stagione. Un discorso simile va fatto anche per l'allenatore rossonero su cui inciderà anche il closing societario. Se non troverà il ritorno in Europa la candidatura di Robertoprenderà sempre più piede.Tecnici corteggiati, non certi della permanenza. E allora anche le società meno quotate iniziano a guardarsi attorno. Il Sassuolo ha individuato ini candidati a sostituire Di Francesco. Juric è anche un nome caldo, insieme a Maran, per sostituire Gasperini a Bergamo. Cagliari e Bologna stanno valutando di separarsi a fine stagione rispettivamente dasu cui pesa un rendimento ai limiti della sufficienza in questa stagione, mentre sono praticamente certi della conferma, salvo improvvisi scossoni,a Empoli eall'Udinese. Fuori concorso?a Palermo ea Crotone una conferma è lontana dalla realtà, anche in caso di retrocessione.Chi quindi può dirsi sicuro della conferma anche per la prossima stagione? Non ci saranno dubbi per la Lazio, che vuole confermare Simone Inzaghi, anche se manca ancora l'annuncio sul rinnovo del suo contratto in scadenza a fine stagione. Più sicuro è invece, confermatissimo dal presidente De Laurentiis e forte di un contratto in scadenza il 30 giugno 2020.