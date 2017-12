Dai timori dell’Inter alla fiducia ritrovata del Milan. I rossoneri si preparano a un’altra prova del fuoco dopo il derby vinto in Coppa Italia, al cospetto di una Fiorentina che però non battono al Franchi dal 2014. Anche per la partita di domani le quote sono in salita: i viola arrivano sì dalla sconfitta in Coppa contro la Lazio, ma alle spalle hanno sei turni di imbattibilità in campionato. Il segno «1» è quindi favorito a 2,05 su Snai, per pareggio e segno «2» l’offerta sale a 3,50 e 3,70. Dicembre “blindato” per la difesa di Pioli, che negli ultimi quattro turni di campionato non ha incassato neanche un gol. Tenere a secco anche i rossoneri pagherebbe 2,90.