Ecco le decisioni del Giudice Sportivo a proposito dei calciatori squalificati dopo l'ultimo turno di Serie A:





CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



CAPUANO Marco (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



ROMAGNOLI Alessio (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.





CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



BELOTTI Andrea (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



DIOUSSE El Hadji Assane (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



KALINIC Nikola (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



LOBO SILVA Alex Sandro (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



LOCATELLI Manuel (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



LULIC Senad (Lazio): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).



NUNES JESUS Juan Guilherme (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



PALLADINO Raffaele (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



RADOVANOVIC Ivan (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



SPOLLI Nicolas (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



STURARO Stefano (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).