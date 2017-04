Sono stati designati gli arbitri per la 33° giornata di Serie A. Per il big match tra Fiorentina e Inter, in programma per sabato alle ore 20.45, il direttore di gara sarà Paolo Valeri di Roma 2, con assistenti Meli e Crispo. Gli altri arbitri della giornata saranno:



Atalanta-Bologna (sabato h. 18)

Carmine Russo di Nola



Chievo-Torino

Maurizio Mariani di Aprilia



Juventus-Genoa (domenica h. 20.45)

Gianpalo Calvarese di Teramo



Lazio-Palermo

Michael Fabbri di Ravenna



Milan-Empoli

Claudio Gavillucci di Latina



Pescara-Roma (lunedì h. 20.45)

Massimiliano Irrati di Pistoia



Sampdoria-Crotone

Nicola Rizzoli di Bologna



Sassuolo-Napoli (domenica h. 12.30)

Antonio Damato di Barletta



Udinese-Cagliari

Valerio Marini di Roma 1