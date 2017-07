La griglia delle favorite, il miglior attacco, la migliore difesa. E poi: quali squadre calceranno più rigori, quale piazzamento otterranno a fine stagione, quali giocatori riusciranno a firmare una tripletta, chi avrà più cartellini gialli. Su questi e altri responsi relativi al prossimo campionato di Serie A, i quotisti SNAI si sono divertiti a proporre una inedita pioggia di scommesse, concepite per stimolare la competenza e la capacità di analisi dei calciofili. Il pronostico classico di inizio stagione è relativo alla caccia allo scudetto. E qui niente di nuovo rispetto agli anni scorsi, con la Juventus prima per distacco, a 1,80. Alle spalle dei bianconeri, il Napoli a 4,50 e un Milan che negli ultimi giorni ha scalato la lavagna, assestandosi a 6,00. Ma si può giocare anche l'accoppiata nei primi due posti: Juve prima e Napoli secondo sono a 4,00, l'ordine inverso a 6,00. Il gran ritorno delle milanesi è un'ipotesi ad alta quota: Milan-Inter è a 50, Inter-Milan a 75. Lo scorso anno il Napoli sfiorò i cento gol in campionato ed è piuttosto logico che nella scommessa sul miglior attacco gli uomini di Sarri tirino il gruppo, a 2,50, con la Juve seconda a 3,50. Il gioco spettacolare e dinamico degli azzurri ha impressionato i quotisti SNAI, che mettono in cima il Napoli anche nella giocata sul maggior numero di tiri, a 2,50 (Inter seconda a 3,50), in quella sugli assist vincenti (2,50) e in quella sui chilometri percorsi (3,00). La Juve è invece candidata alla miglior difesa, a 1,70. Staccati, a 4,50, Napoli e Milan. Non esistono solo le squadre di vertice. I tifosi di altri club, ad esempio, potranno scommettere sul piazzamento finale della loro squadra. Dura la vita per le neopromosse: il piazzamento più probabile per il Benevento è il ventesimo, cioè l'ultimo, a 2,70. Un campionato a sorpresa, concluso nelle prime quindici, è offerto a 7,00. Più accreditato il Verona, che paga entro la quindicesima piazza solo 3,25. Capitolo rigori: chi ne avrà più a favore? I quotisti SNAI dividono la scelta in gruppi. In quello delle “grandi” si candidano Milan e Napoli, a 4,00, con Lazio e Roma a 4,50, Inter a 5,00 e Juve a 5,50. A proposito di sanzioni, c'è anche la scommessa sulla squadra che riceverà più cartellini gialli: la Lazio, considerando il plotoncino delle favorite, è considerata la più “cattiva”, a 2,50. All'estremo opposto, il Napoli, a 8,00. Lo scorso anno ha vinto la classifica cannonieri, ma non ha mai segnato tre gol in una sola partita di campionato: una tripletta di Dzeko nella prossima stagione si gioca a 2,00. Leggermente più probabile, a 1,88, l'exploit di Higuain, Icardi e Mertens (che l'anno scorso ha segnato due triplette e un poker).