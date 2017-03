Match insidioso per il Napoli che va a Empoli dove, in 9 trasferte, non ha mai vinto. Il Castellani è un vero e proprio tabù per i campani, come raccontano le 4 sconfitte nelle ultime 5 gare giocate in quello stadio. Nonostante ciò, il pronostico favorisce nettamente gli uomini di Sarri, a un popolare 1.30, l’ennesima vittoria degli azzurri toscani sembra difficile, a 11, così come il pareggio, a 5.25.