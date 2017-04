Il 14 aprile 2012 moriva Piermario Morosini nel corso della partita tra Pescara e Livorno. Cinque anni dopo, le squadre in cui ha militato scenderanno in campo questo week-end con una maglia celebrativa, al fine di rendergli omaggio.

Le squadre sono rispettivamente: Atalanta, Udinese, Bologna, Vicenza, Reggina, Padova, e Livorno.



Come riporta Sky Sport, ci sarà uno speciale patch sulle divise con scritto #25MoroDay, rispondendo a un'iniziativa benefica con LIVE Onlus, con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’acquisto di defibrillatori e per la realizzazione di altri progetti. Live Onlus è un ente no profit che dona defibrillatori in tutta Italia, e il progetto è denominato #nelcuoredelcalcio.