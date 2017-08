Soffre, va in svantaggio, ma nella ripresa rimonta e vince grazie a tre lampi: un Napoli non bellissimo ma efficace batte l’Atalanta, va a punteggio pieno e accorcia sulla Juventus nelle quote scudetto. Dopo due giornate la distanza degli azzurri dai bianconeri è sensibilmente calata. La quota sul trionfo di Sarri è passata dal 4,50 iniziale a 3,75, quella sulla Juve - nonostante le due vittorie in avvio - è andata leggermente al rialzo, da 1,85 a 2,00. Quota in discesa anche per l’Inter dopo il blitz all’Olimpico: i nerazzurri sono passati da 10,00 a 8,00 sul tabellone 888sport.it, dove hanno agganciato il Milan, pure dato a 8,00. Peggiora invece la situazione della Roma, già costretta a inseguire dopo il ko contro l’Inter e balzata da 11,00 a 16,00 rispetto a sette giorni fa. La corsa scudetto termina praticamente qui secondo i bookmaker: la Lazio è a tripla cifra, 101,00, poi si va dal 201 della Fiorentina al 2.500 per il Crotone.