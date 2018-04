Lo scudetto si allontana per il Napoli, fermato sul pareggio dal Milan di Gattuso: la Juventus non si fa sfuggire l’occasione e, grazie alla vittoria per 3-0 contro la Sampdoria, si allontana a +6 nella classifica di Serie A. In vista dello scontro diretto in programma a Torino domenica prossima e a sei giornate dalla fine del campionato, riferisce Agipronews, i bookmaker puntano sullo scudetto ai bianconeri (un’ipotesi a 1,07 sulla lavagna Snai), con il Napoli lontano a 7,50.