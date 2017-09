L’anno scorso fu l’unica squadra a uscire imbattuta dallo Juventus Stadium: finì in pareggio, con il Torino agguantato dai bianconeri solo al 92’. Quest’anno non ha ancora subìto sconfitte, è solido e in gran forma. Ma tutto questo non basta al Toro alla vigilia del derby contro la Juventus. Domani si gioca di nuovo allo Stadium dove le quote e gli scommettitori puntano dritti sul sesto successo di fila in campionato dei bianconeri. Secondo i dati Microgame l’88% delle puntate è andato sul segno «1», tra l’altro dato come ampiamente favorito, a quota 1,42. Un pareggio, come nello scorso campionato, pagherebbe invece 4,80 (per la cronaca, un altro 1-1 come a maggio vale 9 volte la scommessa) e ha attirato appena il 7% delle giocate, il blitz granata sale invece fino a 7,00 e solo il 5% gli ha dato fiducia.